«Маяковскую» закрыли из-за подозрительного предмета

Во вторник, 1 августа, в 12:41 станция метро «Маяковская» и переход на станцию «Площадь Восстания» закрыли из-за бесхозного предмета на платформе.
Сейчас поезда следуют мимо «Маяковской» без остановки.
На месте работают специалисты.
© Фото: lampa-space.ru
Также закрыт и переход на «Площадь Восстания».
Во вторник, 1 августа, в 12:41 станция метро «Маяковская» и переход на станцию «Площадь Восстания» закрыли из-за бесхозного предмета на платформе.
Сейчас поезда следуют мимо «Маяковской» без остановки.
На месте работают специалисты.
|
По теме
|
следующая
|
|
следующая
Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.
Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.
Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.
«Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.
«Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.