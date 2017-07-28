БЦ «Сенатор» на Васильевском острове эвакуировали после письма о бомбе (ФОТО)

В пятницу днем, 28 июля, бизнес-центр «Сенатор» на Васильевском острове эвакуировали после того, как на электронную почту арендодателей пришло письмо с сообщением о бомбе, сообщают очевидцы.

На месте происшествия работают спецслужбы. Общая площадь «Сенатора» составляет около 10 тыс. квадратных метров.

Известно, что среди других арендаторов, здесь работают судебные приставы Ленобласти.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.