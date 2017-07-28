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На «Удельной» забил фонтан кипятка (ФОТО)

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© Фото: dotamaps.ru
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    Водители экстренно спасают припаркованные автомобили.

    В пятницу днем, 28 июля, у станции метро «Удельная» в Петербурге забил фонтан горячей воды высотой с фонарный столб, сообщают очевидцы в социальных сетях.

    В настоящий момент водители экстренно спасают припаркованные автомобили, один из которых медленно проваливается в размытую водой яму.

    На место ЧП выехали специалисты.

    Фото: vk.com/spb_today

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