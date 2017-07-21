Замглавы судебных приставов Ленобласти задержан по подозрению во взятке

В Петербурге на Васильевском острове задержан заместитель начальника Управления ФССП по Ленобласти Станислав Румянцев. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке, передает "Фонтанка".

В пятницу, 21 июля, в районе 15:30 Румянцев был задержан в своем кабинете в бизнес-центре "Сенатор" на Большом проспекте Васильевского острова, 80.

Ему было предъявлено постановление о возбуждении уголовного дела. После чего сотрудники ФСБ предложили ему отдать мобильный телефон и удостоверение, сообщает издание.

На такое предложение Станислав Румянцев отреагировал нервно и дело дошло до перепалки. При очередном резком телодвижении приставу пришлось заломить руку, передает 47news.

Известно, что 51-летний Румянцев занимает должность заместителя руководителя УФССП России по Ленинградской области с 2015 года. Ранее он был прокурором Фрунзенского района Северной столицы