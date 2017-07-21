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Петербуржец перекрасил Аллею почетных граждан в красный цвет

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© Фото: SerguntiuS - LiveJournal

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Задержанный Александр Лебедев доставлен в полицию.

Накануне вечером, 21 июля, в Московском районе полиция задержала мужчину, который покрасил красной краской именные каменные указатели на Аллее почетных граждан Петербурга. Им оказался историк из Петергофа Александра Лебедева, который ранее уже задерживался за подобный вандализм, передает «Фонтанка»

Издание уточняет, что акцию Лебедева снимала на видео соратница 33-летнего историка. Его доставили в 51 отдел полиции Московского района.

Ранее Лебедев уже занимался подобным перекрашиванием военных памятников в Петергофе. Историк выявлял, какие цвета, на его взгляд, больше подходят для того или иного памятника, и за свой счет перекрашивал их.

Так, в 2013 году он выкрасил два памятника мемориала «Приморский» после того, как чиновники отказались восстанавливать военные монументы. Тогда против Лебедева было возбуждено уголовного дело.

Мужчина был направлен в психиатрическую больницу для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Позже дело было прекращено, а экспертиза показала, что он вменяем.

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