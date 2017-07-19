В Петербурге 10-я Советская улица перекрыта из-за прорыва трубы (ФОТО)

В среду днем, 19 июля, на 10-й Советской улице произошел прорыв трубы – проезжая часть наполнилась водой, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее петербуржцы писали об аналогичном случае на Караванной улице, где проезжая часть наполнилась кипятком.

В среду, 19 июля, в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытывает тепловые сети на плотность и прочность в Центральном районе города.

Энергетики призывают жителей и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Также жителей города просят не приближаться к месту вытекания воды и не пытаться пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом. Если место дефекта огорожено, не заходить за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.

Кроме того, жителей и гостей Петербурга просят не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.