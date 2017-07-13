В Петербурге за распространение детского порно задержан проектировщик «Зенит-арены»

В Петербурге задержан технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски, который обвиняется польскими правоохранителями в распространении порнографии с участием детей и животных, передает «Фонтанка».

Гражданин Польши Кристофет Поморски был арестован в четверг, 13 июля, в офисе своей компании В петербургской полиции считают, что он был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографии.

Расследование в отношении него ведут правоохранительные органы города Лодзь. По их версии, с 2005 по 2009 год он, находясь в Северной столице, распространял записи порнографического содержания с участием детей и животных.

Поморски был объявлен в розыск по линии Интерпола. С запросом о его выдаче в Генпрокуратуру РФ обратилось Министерство юстиции Польши.

Компания «ВиПС» является одним из крупнейших проектировщиков Петербурге. Арестованный Поморски – ее ведущий специалист. Конструкторское бюро компании осуществляло работы на второй сцене Мариинского театра, стадионе «Зенит-арена» и других инфраструктурных объектах.