На Кировском заводе остановлено распространение огня (ФОТО)

Крупный пожар на территории «Кировского завода» в Петербурге локализован на площади 1000 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте возгорания.

Пожар тушат с помощью вертолетов Ка-32 и Ми-8. Рабочие из горящего цеха были эвакуированы, пострадавших нет.

Фото: ivga_s / instagram.com

По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. В 11.55 пожару присвоен третий ранг сложности из пяти существующих. Борьбу с огнем сейчас ведут 25 боевых расчетов — всего 115 человек.



Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного «01» в 11:45. Учитывая характеристику объекта и угрозу распространения пламени пожару присвоили третий номер сложности.

При этом густой черный дым было видео с ЗСД.