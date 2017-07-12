В Петербурге горит цех Кировского завода (ФОТО)

На Кировском заводе в Петербурге горит территория производства тракторов, сообщают в МЧС. Информация о пожаре поступила в ведомство в 11.45

Густой черный дым можно наблюдать с ЗСД.

Фото: megapolisonline.ru

На месте пожара работают 100 пожарных и 20 единиц техники. Сообщается, что изначально загорелась вентиляция в одноэтажном производственном корпусе, а площадь пожара достигла 50 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники повысили ранг возгорания до 3. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.