Опубликован список погибших в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

ДТП с участием грузовика и легковушки, которое произошло на 98 километре трассы «Кола» минувшей ночью, унесло жизни пяти человек, а один пострадал.
«Пятый канал» опубликовал список погибших в ДТП:
— пассажир Блажис А.Ю. 2000 г. р.
— пассажир Лебедева М.С. 1999 г. р.
— водитель легкового а/м Орлов Н.В., 1997 г. р.
Данные по двоим уточняются.
Пострадавший в результате аварии Удальцов Г.Н., 1960 года рождения получил легкие ушибы и от госпитализации отказался.
Авария произошла в ночь на понедельник, 10 июля, в 2:45 в Волховском районе Ленинградской области на 98-м километре трассы «Кола». По неустановленной причине, легковой автомобиль Volkswagen в лобовую столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП легковой автомобиль был полностью смят - тела погибших спасателям пришлось вырезать.