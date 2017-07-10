Неизвестный обещал взорвать ЖКС Приморского района

Петербургские полицейские ищут неизвестного, который «заминировал» дом на проспекте Королева.

Мужчина позвонил на телефон «112» накануне днем, 9 июля. Он представился «Измайловым Николаем Петровичем» и заявил, что в подъезде дома по адресу проспект Королева, 44 корпус 3 «бегает неизвестный мужчина» и говорит о скором взрыве.

Полицейские прибыли на место, но ничего подозрительного не обнаружили, передает «Оперативное прикрытие».

Позже стало известно, что номер телефона, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован на 31-летнего мужчину, но его имя не совпадает с данными, которые указал позвонивший в полицию.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.