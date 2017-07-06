На месте пожара в Металлострое работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория (ФОТО)

Пожар на заводе «Невские краски» в Металлострое тушат почти 200 сотрудников МЧС и 40 единиц техники.

Фото: vk.com/spb_piter

Сообщается, что огонь распространился на площади почти 5 тыс. квадратных метров, в готовность приведены пожарные вертолеты. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

МЧС сообщает об опансости того, что огонь может перекинуться на соединение здания. Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности. Его повышали дважды.

Очевидцы рассказывают о многочисленных хлопках и неприятном запахе.

Епе стало ивзестно ранее, толб дыма видно за несколько километров из других районов города.