В Металлострое горит лакокрасочный завод (ФОТО)

Сразу несколько пожарных расчетов тушат большой пожар, который произошел днем в четверг, 6 июля, в Колпинском районе Северной столицы. Очевидцы сообщают о том, что очаг возгорания находится на территории лакокрасочного предприятия.

Фото:megapolisonline.ru

В ГУ МЧС сообщают, что пожарники выехали по заявке на Дорогу на Металлострой, отказавшись от дальнейших уточнений.

Фото:megapolisonline.ru

Очевидцы сообщают в соцсетях, что слышали звуки взрывов. При этом столб дыма видно за несколько километров из других районов города.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Фото:megapolisonline.ru