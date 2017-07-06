Разлив воды на Кондратьевском проспекте ограничил движение (ФОТО)

Труба с горячей водой не выдержала испытаний на плотность и прочность в Калининском районе Петербурга – у дома по адресу Кондратьевский проспект, 46 образовалась большая лужа, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в «ВКонтакте».

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщают, что разлив воды на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко аварийная бригада заметила в 11:45 во время объезда территории, где сегодня, 6 июля, проводятся плановые гидравлические испытания.

Сотрудники компании уже огородили место вытекания и убирают воду с проезжей части. До окончания работ движение автотранспорта будет частично перекрыто.

Фото: vk.com/spb_today