Сошедший с рельсов локомотив задержит приезд в Петербург других поездов

Поезд из Воркуты в Петербург, который в среду, 5 июля, сошел с рельсов, все еще пытаются поставить на место. Из-за этих работ поезд из Архангельска в Северную столицу и электричка в Тихвин приедут позже.

В настоящий момент 465 пассажиров поезда из Воркуты в Петербург ожидают на станции Волховстрой. В РЖД пообещали, что их будут кормить и обеспечат водой.

Поезд задерживается как минимум на 4 часа, в Петербурге он должен был оказаться в 18:45.

Пассажиры поездов, которые едут в Петербург из Архангельска, опоздают на вокзал на три часа. Пока не может доехать до Тихвина и электричка из Бабаево.