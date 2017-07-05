В Петербурге теплоход врезался в опору моста (ФОТО)

В Петербурге следователи проводят проверку причины столкновения прогулочного теплохода с опорой моста на Фонтанке, сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

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Следователи установили, что 4 июля около 22:00 судно "Роб Рой" врезалось в опору моста Ломоносова из-за отказа рулевого управления. На борту судна находились 13 пассажиров и два члена экипажа.

Две пассажирки были госпитализированы. Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга", на теплоходе отмечали свадьбу, и среди пострадавших оказалась беременная невеста.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.