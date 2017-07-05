  • 5 Июль 2017
USD 06.07.2017 59.5787 +0.3492
USD ММВБ 13:17 59.62440  
EUR 06.07.2017 67.6754 +0.3788
EUR ММВБ 13:17 67.6940  
Нефть($) 05.07.2017 48.98 1.61
Нефть(p) 05.07.2017 2918.16 +112.46

В Петербурге теплоход врезался в опору моста (ФОТО)

Автор:


© Фото: azbyka.ru
    следующая

    Темы дня

    Две пассажирки госпитализированы.

    В Петербурге следователи проводят проверку причины столкновения прогулочного теплохода с опорой моста на Фонтанке, сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

    Фото: vk.com/spb_today
     

    Следователи установили, что 4 июля около 22:00 судно "Роб Рой" врезалось в опору моста Ломоносова из-за отказа рулевого управления. На борту судна находились 13 пассажиров и два члена экипажа.

    Две пассажирки были госпитализированы. Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга", на теплоходе отмечали свадьбу, и среди пострадавших оказалась беременная невеста.

    По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Происшествия

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в июле

      Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

      читать далее →

      Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

      Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

      читать далее →

      Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

      В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      04.07.17
      Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
      03.07.17
      Старинные российские монеты сегодня
      03.07.17
      Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
      03.07.17
      Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
      03.07.17
      Обзор интернет-магазина EuroMade
      03.07.17
      Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
      26.06.17
      Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
      26.06.17
      Где купить все необходимое для скейтбординга?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm