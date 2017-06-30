В Петербурге задержали банду, угнавшую иномарки на 7,5 млн рублей

Сотрудники полиции Петербурга задержали шестерых мужчин в возрасте от 26 до 46 лет, которых подозревают как минимум в 15 кражах автомобилей, сообщают в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Целью похитителей, чаще всего, были модели среднего класса марок Hyundai, Kia и Chevrolet. Кражи совершались ночью. Предполагаемые преступники действовали сообща и использовали средства мобильной связи для координации своих действий. При обысках в их квартирах полицейские нашли целый арсенал гаджетов для похищения автомобилей.

Одним из подозреваемых оказался владелец авторазборки на Уральской улице. Туда его сообщники перегоняли машины, чтобы через двое суток ранним утром отвезти их на соседнюю территорию на Малом проспекте. Там машины разбирались на запчасти, чтобы в дальнейшем продать их.

По приблизительным подсчетам общая сумма ущерба автовладельцам составила около 7,5 млн рублей.

По всем фактам угона возбуждены уголовные дела.