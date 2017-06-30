Станцию "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли из-за угрозы теракта

В Петербурге станция метро "Площадь Восстания" закрыта из-за найденного на платформе предмета. В настоящий момент там работают спецслужбы.
В пресс-службе городской подземки уточняют, входные двери станции "Площади Восстания" закрыли 10:25. Также закрыт переход на станцию "Маяковская", а поезда проезжают мимо.
Взрывотехники обследуют предмет, который был обнаружен на платформе. Пассажиры метро эвакуированы.
Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.