Туристы 11 часов не могли вернуться из Туниса в Петербург из-за птицы

Туристы из России 11 часов не могли улететь из Туниса в Петербург из-за птицы, которая попала в турбину самолета, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Рейс был назначен на вторник, 27 июня. По словам его пассажиров, борт поднялся в воздух в Монастире по графику, но через некоторое время пилот развернул самолет и вернул его в аэропорт Туниса.

Члены экипажа рассказали туристам, что самолет необходимо проверить из-за попадания птицы в турбину.

Лишь спустя 11 часов туристы вновь сели в самолет и благополучно добрались до Пулково.

Ранее сообщалось, что сразу несколько рейсов из Петербурга в Тунис были задержаны.