На станции «Парнас» задержан мужчина с боеприпасами

Накануне, 26 июня, на станции метро «Парнас» после досмотра полицейские задержали 32-летнего петербуржца, у которого при себе находились боевые патроны.

Задержанный сообщил, что купил их у детей, сообщают в пресс-службе петербургской подземки.

Один из патронов длиной 8 сантиметров и с маркировкой S37P163 нашли у горожанина в правом наружном кармане сумки, еще два таких же – в левом. Мужчина заявил, что патроны якобы приобрел еще в 2015 году у незнакомых детей всего за 30 рублей, а затем положил их в сумку и забыл об этом.

Для каких целей он покупал боеприпасы у детей, не уточняется.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.