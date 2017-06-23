На Костромской проспект из-за прорыва трубы образовался туман из горячего пара

В подвале жилого дома на Костромском проспекте лопнула труба, и вода успела вылиться на улицу.

В ГУП «ТЭК СПб» сообщают, что из-за дефектной трубы затоплен подвал дома на Костромском проспекте, 42. Диаметр трубы – более 20 сантиметров. Горячая вода полностью затопила подвал и вылилась наружу еще до того, как туда смогла попасть бригада.

Вода в квартиры на время ремонта будет подаваться по резервным схемам.