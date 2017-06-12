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ДТП с автобусом в Забайкалье унесло жизни 12 человек (ФОТО)

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Среди пострадавших есть дети.

Минувшей ночью, с 11 на 12 июня, в районе поселка Хохотуй Забайкальского края с 30-метровой насыпи упал автобус, в котором находился 51 пассажир. На месте от полученных травм скончались десять из них, еще двое скончались по дороге в больницу, передает ТАСС.


Фото: "Пятый канал"
 

По данным Минздрава, помимо этого в ДТП пострадало 40 человек, 32 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, один из пострадавших впал в состояние комы. Среди пострадавших есть дети.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В настоящий момент он находится в тяжелом состоянии.


Фото:"Вести"
 

На участке дороги, где произошло ДТП, не было ограждения. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова сообщила, что оно изначально было, но потом куда-то исчезло. «Сейчас его почему-то не оказалось <…> Почему, куда оно исчезло? Вопросы есть, вопросов много», — заявила Жданова.

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