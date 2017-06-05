Улицу Маршала Захарова затопила горячая ржавая вода (ФОТО)

В Петербурге улицу Маршала Захарова затопило горячей ржавой водой до улицы Десантников. При этом в домах по улице отключено ГВС, сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: vk.com/spb_today

Затопление началось в 11 утра. По словам очевидцев, вода практически полностью закрыла дорожное полотно, но автомобили продолжают передвигаться по улице. Горожане также отметили, что горячую воду в ближайших домах отключили по плану.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербург» уточняют, что лопнула труба у дома №50. Сейчас на месте повреждения работает аварийная бригада.

Фото: vk.com/spb_today