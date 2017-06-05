На Приморском шоссе автобус столкнулся с грузовиком - есть пострадавшие

В Курортном районе Петербурга в понедельник, 5 июня, от столкновения автобуса «ПАЗ» с грузовиком пострадало 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По информации УГИБДД пор Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 8:30 в районе 256 километра Приморского шоссе. При невыясненных обстоятельствах водитель автобуса врезался в припаркованный грузовик. Известно, что травмы получили 11 пассажиров. Один раненый находится в тяжелом состоянии.

В автобусе находились сотрудники Сестрорецкого хлебозавода, которые ехали на работу. На предприятии уточняют, что руководство уже выехало к месту аварии, сообщает «Фонтанка».