Станция метро «Маяковская» закрыта из-за забытой копилки

Лучшее в Петербурге

День города в Петербурге – 2017: мороженое, тюльпаны и книги

В День рождения Северной столицы будет открыто множество площадок, на которых можно узнать историю города, отведать необычные блюда или увидеть сражения рыцарей.

Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.