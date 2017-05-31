Съезд с КАД на Московское шоссе перекрыт из-за опрокинувшегося мусоровоза

В Петербурге полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на съезде с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в сторону Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В 10:20 на этом участке произошло ДТП с участием мусоровоза. Его водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и мусор рассыпался на проезжую часть.

Фото: vk.com/spb_today

Движение по съезду полностью перекрыто. На место прибыли представители подрядной организации АО «ПО РосДорСтрой» и ГИБДД для ликвидации последствий ДТП. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Кроме того, по словам очевидцев, въезды на внешнее кольцо КАД перекрывали в ожидании гостей ПМЭФ, которые пребывают в Пулково.