Число жертв урагана в Москве возросло до 16 человек

В ближайшем Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего в результате урагана, который обрушился на Москву накануне, 29 мая, сообщили в СК России

Таким образом, общее число жертв урагана в столице достигло 16 человек, пятеро из которых проживали в Московской области.

В результате стихии госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, семьи погибших в результате урагана получат по миллиону рублей.

Во вторник, 30 мая, коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме до полного устранения всех последствий урагана.

Ураган в Москве стал сильнейшим за последние 30 лет. Скорость ветра в порывах достигала 28 м/с. По предварительным подсчетам, в Москве было повалено не менее 600 деревьев, сообщают «Ивзестия».