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В результате ЧП в поселке Молодёжный военный получил ожоги

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© Фото: RIAkchr

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Причины хлопка и возгорания уточняются.

Жилой дом в поселке Молодёжный, где утром в понедельник, 29 мая, раздался хлопок, по предварительной информации, проживают военнослужащие. Пострадавший в квартире мужчина с ожогами первой и второй степени доставлен в Военно-медицинскую академию.

Известно, что утром мужчина своей квартире почувствовал запах газа и зашел в ванную комнату, после чего и раздался хлопок. В самой квартире выбита дверь и сломана межкомнатная стена, передает «Фонтанка».

Как сообщает ГРО "ПетербургГаз", причина ЧП устанавливается, при этом газовое оборудование не повреждено.

Ранее стало известно, что после сообщения очевидцев спасатели выехали по адресу Средневыборгское шоссе, 30, где началось возгорание

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