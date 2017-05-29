Очевидцы сообщили о взрыве в поселке Молодёжный

В Поселке Молодёжный (Курортный район Петербурга) очевидцы сообщают о взрыве в жилом доме, причиной которого стал бытовой газ.

В администрации Курортного района подтвердили, что инцидент произошел в доме 30 по Средневыборгскому шоссе. По информации ГУ МЧС, пострадал один человек.

По словам спасателей, делать выводы о взрыве преждевременно, в настоящий момент подтверждается факт хлопка и пожара в одной из квартир.

На месте ЧП работают экстренные службы.