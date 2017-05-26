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В Купчино трое мужчин погибли при пожаре в «Пятерочке»

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© Фото: kremlin-press.ru

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Пожар на Будапештской улице произошел накануне вечером.

Трое мужчин погибли при пожаре, который произошел в подвале магазина «Пятерочка» на Будапештской улице, 46. Возгорание произошло накануне вечером, 25 мая.

По информации ГУ МЧС РФ по региону, в подсобном помещении на площади 10 квадратных метров горел мусор. Пожар тушили четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

По предварительной информации, погибшие отравились едким дымом.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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