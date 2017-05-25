Пожар на нефтебазе в Киришах потушен (ФОТО)

Возгорание на гидрозатворе факельного хозяйства нефтебазы "Кинеф" в Киришах, образовавшееся после взрыва, полностью потушено. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Радиус ликвидированного пожара – 6 квадратных метров.



Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

В результате взрыва погибло два человека, еще двое получили ранения. Все они являются работниками предприятия.

Для транспортировки пострадавших использовалась санитарная авиация правительства Ленобласти.