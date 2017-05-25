В Киришах на нефтебазе прогремел взрыв

На нефтебазе "Кинеф" в городе Кириши Ленобласти произошел взрыв. Погибли два человека, а еще двое получили ранения, передает 47news со ссылкой на районную администрацию.

Взрыв прогремел утром в четверг, 25 мая на территории промышленной зоны в районе шоссе Энтузиастов в Киришах. Это произошло на факельном хозяйстве Киришского нефтеперерабатывающего завода, уточняют в администрации района.

За одним из раненых вылетел вертолет с главным нейрохирургом Ленобласти, сообщает правительство региона.