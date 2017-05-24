Станцию метро «Площадь Восстания» открыли после проверки

ЗакС Петербурга исключил из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию

Метро Петербурга в День города будет работать круглосуточно

В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли 22 человека (ВИДЕО)

ЗакС Петербурга исключил из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию

Метро Петербурга в День города будет работать круглосуточно

Станция петербургского метро «Площадь Восстания» вновь открыта на вход и выход пассажиров, сообщают в пресс-службе подземки.

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Лучшее в Петербурге Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве. читать далее → Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру». читать далее → Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице. читать далее →

Как это сделано написать письмо Царская одежда: как производят меховые изделия «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира. все письма → прочитать письмо →