Станцию метро «Площадь Восстания» открыли после проверки

Станция петербургского метро «Площадь Восстания» вновь открыта на вход и выход пассажиров, сообщают в пресс-службе подземки.
Также вновь открыт переход на станцию «Маяковская».
Проверка показала, что бесхозная коробка не представляет опасности.
© Фото: ru_metro / LiveJournal
Опасных предметов в оставленной коробке не обнаружено.
Станция петербургского метро «Площадь Восстания» вновь открыта на вход и выход пассажиров, сообщают в пресс-службе подземки.
Также вновь открыт переход на станцию «Маяковская».
Проверка показала, что бесхозная коробка не представляет опасности.
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