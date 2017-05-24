Невский проспект открыли после проверки забытой сумки

Лучшее в Петербурге
Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга
Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве.
Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку
Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».
Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге
Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.
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Царская одежда: как производят меховые изделия
«Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.