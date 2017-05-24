В Московском районе Петербурга восстановили электроснабжение

В Московском районе Петербурга днем в среду, 24 мая восстановили подачу электроэнергии. Сейчас сотрудники «Ленэнерго» выясняют, кто повредил линию.

В настоящий момент все объекты, на которых из-за повреждения линии не было света, подключены к сети. В администрации Московского района уточняют, что отключение не было массовым, а без света оказалось только несколько зданий.

По предварительным данным, отключение произошло из-за несогласованных работ сторонней организацией, которая повредила линию «Ленэнерго».

В связи с этим в Московском районе временно не работали светофоры и встали трамваи.