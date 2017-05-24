В Московском районе Петербурга из-за отключения света встали трамваи

В части Московского района Петербурга днем в среду, 24 мая, отключили электроэнергию. Авария произошла после того, как сторонняя организация повредила линию «Ленэнерго».
В районе встали трамваи, часть светофоров не работают. К примеру, светофоры отключены на Дунайском проспекте.
В зоне отключения света помимо жилых домов оказался также Крыловский государственный научный центр на Московском шоссе,44.
В «Ленэнерго» сообщают, что отключение произошло в результате несогласованного производства . Сейчас работники компании запитывают отключенных потребителей по резервным схемам электроснабжения, в район также направлены восемь дизель-генераторных установок.