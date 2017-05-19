Автовокзал на Обводном канале снова эвакуировали

Автобусный вокзал Петербурга эвакуировали второй раз за день из-за бесхозной сумки, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас на автовокзале на набережной Обводного канала проверяют подозрительный предмет. Посетители и персонал выведены из здания.

Прежде утром женщина забыла на этом вокзале сумку и вернулась за ней, когда уже все пассажиры были эвакуированы.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.