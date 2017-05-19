Большой Казачий переулок перекрыт из-за обрушения перекрытий дома (ФОТО)

В пятницу, 19 мая, в Большом Казачьем переулке, который находится в Адмиралтейском районе Петербурга, обрушились перекрытия заброшенного дома №10. Об этом сообщил очевидец Анатолий в социальной сети "ВКонтакте".



Фото: vk.com/tootolik

На фото видно, что рядом с местом обрушения находились как минимум пять автомобилей. Теперь они покрыты толстым слоем пыли. Получили ли автомобили повреждения - неизвестно

По словам очевидца, переулок перекрыт. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: vk.com/tootolik