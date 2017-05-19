Поезда "синей ветки" метро движутся с задержкой

Из-за поломки состава на станции петербургского метро «Невский проспект» увеличены интервалы движения поездов, которые едут в сторону «Парнаса».

На платформах станций скопилось большое количество людей.

Очевидцы сообщают, что проблемы начались еще днем, около14:30 — как минимум два состава высадили пассажиров на станции «Невский проспект» и уехали пустыми.

В пресс-службе петербургской подземки уточняют, что неисправные составы убрали с путей, но поезда все продолжают ходить с интервалами. Из-за этого на платформах образовались толпы.