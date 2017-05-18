Юг Петербурга окутал дым

Южную часть Петербурга утром в четверг, 18 мая, окутал дым, а в воздухе стоит запах гари, сообщают очевидцы в социальных сетях.



Фото: vk.com/spb_today

В ГУ МЧС Петербурга сообщают, что около восьми часов утра пожарные тушили мусор на Софийской улице. Площадь горения нсоставила десять квадратных метров

При этом густой черный дым был виден житеям других районов. Очевидцы сообщают, что он был заметен с Октябрьской набережной. Кроме того, дымовая завеса стоит от Купчино до Пушкина, а в воздухе ощущается запах гари, передает «Фонтанка».

По неподтвержденной информации, пожар начался на промышленной территории в районе перекрестка Софийской и улицы Труда.