Смольный: На Малой Неве нет разлива нефти

На данный момент на Малой Неве нет разлива нефти, о котором накануне, 11 мая, сообщили очевидцы. Об этом в пятницу, 12 мая, информирует комитет по природопользованию Смольного.

Минувшим вечером аварийная бригада комитета выезжала на Малую Неву в район Петровской косы и зафиксировала на поверхности воды радужную пленка на площади 12 квадратных метров. Она была обработана активной пеной.

На следующее утро, 12 мая, специалисты вновь выехали на место, чтобы проверить состояние воды и осмотреть судно, частично затопленное в воде. Разлива нефти обнаружено не было.



Фото: комитет по природопользованию

Информация об инциденте передана в Департамент Росприроднадзора по СЗФО и Природоохранную прокуратуру.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», очевидцы заметили разлив нефти рядом с яхт-клубом. Уточнялось, что пятно двигалось в сторону Финского залива.

Комитет по природопользованию напоминает, что сообщать о разливах нефтепродуктов на водных объектов необходимо в аварийную службу предприятия «ПИЛАРН» по телефону 323-13-56. «Создание постов в социальных сетях, либо интернет – изданиях занимает гораздо больше времени, чем звонок в аварийную службу и вызов бригады для оказания помощи водному объекту», - уточняют в комитете.