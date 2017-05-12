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На ЗСД образовалась многокилометровая пробка

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© Фото: Neva.Today

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Причина затора - ДТП.

Большая пробка образовалась на внешней части ЗСД от Корабельного моста до Канонерского острова.

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал ее в 8:54. В настоящий момент, по данным «Яндекс.Карты», длина автомобильного затора приближается к 12 километрам.

Пробка на ЗСД образовалась из-за дорожных работ и ДТП, которое произошло в узком месте. Как сообщают очевидцы в гурппе «ДТП и ЧП Петербурга», столкнулись сразу четыре автомобиля.

По данным ООО «Магистраль северной столицы», столкновение автомобилей произошло «в неудачном месте», но никто не пострадал.

На центральном участке ЗСД до 25 мая проводятся работы по дополнительному улучшению асфальтового покрытия. Во время этого закрывают не более чем по две из четырех полос каждого из направлений. 

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