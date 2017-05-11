Очевидцы сообщают о разливе нефти у Петровской косы

В акватории Малой Невы в Петербурге вечером в четверг, 11 мая, произошел сильный разлив нефтепродуктов в районе Петровской косы.

Как сообщают очевидцы, разлив произошел рядом с яхт-клубом. Его источником, по всей видимости, стала старая баржа, которая стоит у берега. Пятно распространяется на полтора километра по Малой Неве и двигается в сторону Финского залива.

Пока в районе загрязнения не видно сотрудников комитета по природопользованию или сборщиков нефтепродуктов.