В Петербурге полицейские нашли в багажнике иномарки винтовки и гранаты

В четверг днем, 11 мая, на набережной Обводного канала инспекторы ГИБДД остановили автомобиль BMW для проверки, в багажнике которого обнаружили детали огнестрельного оружия: винтовки Мосина, пистолета ТТ, револьвера системы «Наган», а также три ручные гранаты Ф-1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль и его водителя доставили к 38-му отделу полиции. На месте взрывотехники смогли установить, что весь выявленный арсенал — муляжи, который не представляет никакой опасности.

Владелец автомобиля сообщил, что перевозил вещи своего родственника, который занимается историческими реконструкциями и постановкой битв времен ВОВ.