Автобусы не могли проехать по выделенной полосе Лиговского проспекта

В Петербурге на Лиговском проспекте образовалась пробка из общественного транспорта из-за ДТП с участием сразу четырех иномарок.

Автомобили у ТЦ «Галерея» столкнулись на повороте и перегородили специальную выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте».



Фото: vk.com/spb_today

К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Пострадавших нет.