Названа предварительная версия обрушения крыши в школе под Петербургом

Представитель компании ЦДС Ольга Маталыцкая заявила, что предварительной причиной обрушения кровли крыши школы в Мурино стала ошибки проекта.

В пресс-службе компании уточнили, что, скорее всего, ошибка была допущена на стадии проектирования здания. ЦДС пообещала провести тщательное расследование и установить точную причину обрушения.

В результате обрушения здания в Мурино погиб водитель автомобиля, который стоял рядом со строящейся школой. Его личность устанавливают правоохранители. Ведутся работы по разбору завалов.

Сообщается, что школу планировали открыть к 1 сентября. В одном из опубликованных на YouTube видео очевидцы происшествия говорят, что строители должны были сдать здание к 1 июня.