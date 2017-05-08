Бездомный сообщил о «шахиде» в парке Победы

Накануне ночью, в 23:00 неизвестный петербуржец позвонил с мобильного телефона в экстренную службу и сообщил о том, что в парке Победы планируется теракт.

По словам заявителя, взрыв, организованный неким шахидом, должен произойти в День Победы с 12:00 до 14:00. Положив трубку, звонивший выключил мобильный телефон.

Полицейские вычислили мужчину. Им оказался 56-летний бездомный. Сотрудники полиции задержали его возле дома №21 по улице Гастелло.

Лжеминер не стал отрицать, что совершил вызов из хулиганских побуждений. В рамках случившегося правоохранительными органами проводится соответствующая проверка.