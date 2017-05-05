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Вандалы раскрасили коней на Аничковом мосту

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© Фото: Visit Petersburg

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Это уже второй подобный случай.

В Петербурге вандалы испортили краской скульптуры Клодта на Аничковом мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Государственном музее городской скульптуры.

Инцидент произошел минувшей ночью.

Это уже второй факт вандализма на Аничковом мосту. Ранее хулиганы исцарапали тот же постамент, который сегодня испачкали краской.

Скульптурная группа изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные скульптором Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы" появились в 1841 году.

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