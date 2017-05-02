В Петербурге офицера погранслужбы подозревают в телефонном терроризме

Старшего офицера пограничной службы в Петербурге подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте.

Накануне вечером, 1 мая, на телефон "112" поступил звонок с мобильного телефона. Аноним сообщил о том, что в квартире дома 20 на Заневском проспекте женщина "пытается взорвать бомбу".

Прибывшие на место полицейские задержали 39-летнего капитана второго ранга береговой охраны одной из частей погранвойск, сообщает "Оперативное прикрытие".

Сотрудники правоохранительных органов установили, офицер сообщил о вымышленной бомбе из хулиганских побуждений. Эвакуация здания не проводилась

На данный момент лжеминер направлен в военное следственное управление Западного военного округа.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.