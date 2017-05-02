Большую пробку на Ленинском проспекте спровоцировало ДТП

Неожиданно большой затор образовался на Ленинском проспекте в сторону проспекта Маршала Жукова. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка образовалась из-за ДТП.

Кроме того, затруднено движение по Кубинской улице и Митрофаньевскому шоссе. Как сообщает «Янлдекс», уровень затора оценен в семь баллов вместо четырех обычных.

Также непростая ситуация в Невском и Красногвардейском районах Петербурга. Заторы наблюдают на Октябрьской набережной и Малоохтинском проспекте вплоть до моста Александра Невского. Там длина пробки - 2,6 километра, в которой автомобили стоят более 40 минут.